Ankara'da İndirimli Teknoloji Mağazalarında İzdihama Neden Olan Vatandaşlar

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Ankara'da açılışı gerçekleştirilen iki teknoloji mağazasında uygun fiyatlı satışları duyarak mağazalara akın eden vatandaşlar izdihama neden oldu.

Ankara'nın Mamak ve Sincan ilçelerinde aynı firmaya ait olan iki teknoloji mağazasının açılışında izdiham yaşandı. İndirimli ürünlerden satın almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle kıyasıya yarışarak, ürünleri alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kepenklerin açılmasıyla birlikte mağaza içerisine bir an önce girmeye çalışan vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA