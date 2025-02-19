Ankara\'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

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Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili olurken, uzun süre yağmayan karın keyfini çocuklar çıkardı.

Ankara'da akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bazı yollarda kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama araçlarıyla kapanan yolları açmaya çalıştı. Etimesgut'ta kar yağışını fırsata çeviren çocuklar kartopu oynayarak ve devasa kardan adam yaparak eğlendiler. - ANKARA