Ankara'da Koru Mahallesi'ne Modern Kapalı Otopark ve Kent Meydanı - Son Dakika
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Ankara'da Koru Mahallesi'ne Modern Kapalı Otopark ve Kent Meydanı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Koru Mahallesi'nde modern bir kapalı otopark ve sosyal alanlar içeren kent meydanı projesini tamamladı. Mahalle sakinleri, 12 bin 951 metrekarelik kapalı otoparkın yanı sıra oturma alanları, amfi tiyatro ve dinlenme alanlarıyla dolu yeni bir yaşam alanına kavuştu.

18.10.2024 15:12  Güncelleme: 16:13
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Koru Mahallesi sakinlerinin talepleri doğrultusunda başlattığı "Kapalı Otopark ve Meydan Tasarım Projesi"ni tamamladı. Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan 9 bin 653 metrekarelik boş arazide yaşama geçirilen proje ile mahalle sakinleri hem modern bir otoparka hem de çeşitli sosyal alanların yer aldığı bir kent meydanına kavuştu.

ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çankaya ilçesi Koru Mahallesi'ndeki Ankaralılar Caddesi'nde yıllardır atıl durumda bulunan boş arazide gerçekleştirilen "Kapalı Otopark ve Meydan Tasarım Projesi" tamamlandı.

Projenin tamamlandığını sosyal medya üzerinden "Şehrimizin çehresini güzelleştirmeye, siz değerli hemşehrilerimize kaliteli yaşam alanları sunmaya devam ediyoruz" sözleriyle duyuran Başkan Mansur Yavaş ise "Koru Mahallesi sakinlerinin taleplerine kulak vererek, Ankaralılar Caddesi üzerinde yıllardır atıl durumda bulunan 9 bin 653 metrekarelik alanı, modern bir kapalı otopark, sosyal alanlar ve 'Park Et Devam Et' projemizin de yer aldığı bir kent meydanına dönüştürdük. Bu proje sayesinde hemşehrilerimiz, araçlarını güvenle park edip metro ve otobüs gibi diğer toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler" dedi.

12 bin 951 metrekare kapalı otopark

Toplamda 9 bin 653 metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen projede, 12 bin 951 metrekare kapalı kullanım alanına sahip 2 katlı kapalı otopark yer aldı. 330 yakıtlı, 23 elektrikli ve 22 engelli araç kapasitesine sahip otoparkta, 2 adet asansör ile katlarda bay-bayan ve engelli tuvaletleri de yapıldı.

Meydanda sosyal alanlar inşa edildi

Otoparkın üst kısmında yer alan kent meydanında ise 7 bin 435 metrekare sert zemin alan ve 2 bin 218 metrekare yeşil alan oluşturularak, amfi tiyatro, oturma alanları, salıncaklar, su perdeleri, süs havuzu ve büfe gibi çeşitli sosyal alanlar ile dinlenme alanları inşa edildi. Projenin tamamlanmasıyla mahalle sakinleri hem modern bir otoparka hem de çeşitli sosyal alanlar ile dinlenme alanlarının yer aldığı bir kent meydanına kavuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Koru Mahallesi'ne Modern Kapalı Otopark ve Kent Meydanı - Son Dakika

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