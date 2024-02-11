Başkent'te koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkent'te koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi

Başkent\'te koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi

Ankara'nın Bala ilçesinde, koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi. Kuzular, annelerini kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından buluyor. Besicilik yapan Haşim Özçelik, köyde 15 ailenin geçimini hayvancılıktan sağladığını ve koyunculuğun iyi bir iş olduğunu belirtti.

11.02.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent'te koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi.

Ankara'nın Bala ilçesi Kesikköprü Mahallesi'nde, sabahın erken saatlerinde meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile koyunların buluşması görüntülendi. Henüz sütten kesilmeyen kuzular, belirli bir süre annelerinden ayrı ağıllarda tutuluyor. Emzirmeleri için anneleri ile buluşmak üzere besiciler tarafından ağıllardan çıkarılan kuzular, kokusu ve sesi sayesinde yüzlerce koyun arasından annelerini bulmaları görenleri şaşırtıyor.

Sabahları koyunların merada yayıldıklarını ve akşam döndüklerinde de tekrar kuzuları emzirdiklerini belirten besicilik yapan Haşim Özçelik, "Bizimkiler kuzulayalı şu an 15-20 gün oldu. Şu an 80 kuzu yavruladı. Gerisi de bu ay içinde kuzular. Toplamda 220 koyun kuzulayacak. Bunları işte dişilerini damızlık olarak bırakıyoruz, erkeklerini de satıyoruz" diye konuştu.

Köyde 15 ailenin geçimini hayvancılıktan sağladığını ve 3 bin ile 4 bin arası koyun olduğunu dile getiren Özçelik, "Koyun, ilk yeri meradır. Bizim burada mera az olsa da yani idare ediyoruz. Şimdi koyunculuk merakın varsa koyunculuk da iyi para da var. Yani mera olduğu zaman fazla yem harcamazsın. Her şey meraya bağlı. Koyunun parası da iyidir, sevgisi de var. İyi bir iş gençlerimize tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Baba mesleğini devam ettirdiğini aktaran Özçelik, çocuklarının da besiciliği sevdiğini ve gelecek nesillere hayvancılığı aktaracaklarını söyledi.

Çocukluğundan beri koyun ve kuzuların arasında olduğunu belirten Özçelik, "Bu işi birkaç sefer bırakmak istedim ama bırakamadım. Ankara'ya taşındım sonra geri geldim, yeniden başladım. Bende koyuna karşı bir sevgi var, bırakamıyorum. Evimin önünde koyun olmadığı zaman başım ağrır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kesikköprü, Ankara, Tarım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkent'te koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 20:00:55. #1.13#
SON DAKİKA: Başkent'te koyunların meraya otlamaya gitmeden önce süt kuzuları ile buluşma anı dron ile görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement