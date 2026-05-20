Ankara\'da Kurban Bayramı Denetimleri Artırıldı

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde denetimlerini artırdı.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicilerin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bakanlığın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerle fırsatçılık girişimlerinin ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilirken, yoğun talep gören ürün grupları ise mercek altına alındı. Bu kapsamda Ankara'da faaliyet gösteren bir zincir markette Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Ekipler, market içerisinde birçok farklı reyonda temel gıda ve bayram döneminde yoğun tüketilen şeker, çikolata ve tatlı ürünlerini kontrol etti. Denetimlerde ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarının uyumu da incelenirken, fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olup olmadığı değerlendirildi. Ekipler tarafından seçilen çeşitli ürünler kasadan geçirilerek fiş kontrolü yapıldı ve tüketicinin ödediği tutarın raf etiketiyle uyumlu olup olmadığı denetlendi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tüketicinin ekonomik hak ve çıkarlarını korumak, olası tüketici mağduriyetlerinin ve fırsatçı yaklaşımların önüne geçebilmek amacıyla Bakanlığın talimatları doğrultusunda yaş meyve ve sebze halleri, şehirler arası otobüs terminalleri ile şeker, çikolata, tatlı benzeri ürünlerin satıldığı işletmelerde denetimlerimizi titizlikle sürdürmekteyiz" denildi.

Açıklamada vatandaşların bayram alışverişlerini güvenli ve şeffaf şekilde yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı. - ANKARA