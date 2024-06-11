Ankara'da Kurban Pazarı Esnafı Yerini Aldı

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Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kurulan kurban pazarında esnaf yerini almaya başladı.

Kızılcahamam Sanayi Sitesi Mezbaha mevkiinde, Kızılcahamam Belediyesi tarafından oluşturulan alana kurulan kurban satış pazarına gün geçtikçe ilgi büyüyor.

Kızılcahamam'a çevre mahallelerden gelen kurban sahiplerinin büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklarını sergileyebileceği ve koruyacağı alanlar, bu yıl belediye tarafından yapılan çalışmalarla genişletildi. Kurbanlıkların bu yıl daha ferah bir ortamda hizmet veren pazar yerine girişlerinde Kızılcahamam Belediyesi zabıta ekipleri ve veteriner hekim gözetiminde kontroller yapılarak, kurban vasıflarına uygun olan hayvanların satışına müsaade ediliyor.

Kurban pazarında satışa sunulan kurbanlıklardan küçükbaş 10 bin ile 20 bin lira arası satılırken, büyükbaş kurbanlıklar ise 60 bin ile 200 bin arasında bulunmakta.

Kurban pazarı bayramın 1. gününe kadar açık olacak. - ANKARA