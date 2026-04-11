Ankara'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir mobilya deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangın, Dempa Sanayi Sitesi'nde yer alan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Başkent genelinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Dairesi Başkanlığı'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Yenimahalle Susuz Mahallesi Dempa Sanayi Parget makine arkası adresinden gelen fabrika yangını ihbarı üzerine saat 15.52 de olay yerine Keresteciler Kazan Çakırlar Merkez Batıkent Sincan İvedik istasyonları olay yerine sevk edilmiştir" denildi.
Edinilen bilgiye göre, yangın dış cepheden kontrol altına alındı. Depo içerisinde ise söndürme çalışmaları devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?