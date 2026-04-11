Ankara'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor
Ankara'da Mobilya Fabrikasında Çıkan Yangını Söndürme Çalışmaları Sürüyor

11.04.2026 17:45  Güncelleme: 19:25
Yenimahalle Susuz Mahallesi'nde bulunan bir mobilya deposunda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıkmış olup, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sürmektedir. Dış cepheden yangın kontrol altına alınırken, içerideki söndürme çalışmaları devam ediyor.

(ANKARA) - Ankara Yenimahalle Susuz Mahallesi Dempa Sanayi'de mobilya deposunda yangın çıktı. Dış cephede kontrol altına alındı, iç kısımda ise söndürme çalışmaları devam ediyor.


Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir mobilya deposunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Yangın, Dempa Sanayi Sitesi'nde yer alan bir depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Başkent genelinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, su tankerleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'dan yapılan bilgilendirme açıklamasında, "Yenimahalle Susuz Mahallesi Dempa Sanayi Parget makine arkası adresinden gelen fabrika yangını ihbarı üzerine saat 15.52 de olay yerine Keresteciler Kazan Çakırlar Merkez Batıkent Sincan İvedik istasyonları olay yerine sevk edilmiştir" denildi.
Edinilen bilgiye göre, yangın dış cepheden kontrol altına alındı. Depo içerisinde ise  söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: ANKA

