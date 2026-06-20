Ankara\'da NATO Zirvesi İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, kentin yoğun noktalarındaki uygulama ve alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce NATO Zirvesi öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve zirvenin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla il genelinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri alındı. Kentin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarda asayiş, trafik ve çevik kuvvet başta olmak üzere birçok birim koordineli şekilde görev yapıyor. Güvenlik önlemlerinin zirve süresince de aynı hassasiyet ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, denetim noktalarını ziyaret ederek, görev yapan emniyet personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahadaki uygulamaları yakından takip eden Yüksek, bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya gelerek, görüş ve taleplerini dinledi. - ANKARA