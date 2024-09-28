Ankara'da Öğrencilere Hijyen Desteği: 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Ankara'da Öğrencilere Hijyen Desteği: 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı

Ankara\'da Öğrencilere Hijyen Desteği: \'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek\' Projesi Başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında 10 bin 376 öğrencinin eğitim gördüğü 22 okula hijyen ve temizlik desteği sağladı. Proje, eğitim kurumlarındaki hijyen sorununu gidermek için hayata geçirildi.

28.09.2024 20:26  Güncelleme: 20:28
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' projesi kapsamında hijyen ve temizlik desteği talebinde bulunan 10 bin 376 öğrencinin eğitim gördüğü 22 okula hijyen ve temizlik desteği sağladı.

ABB'den yapılan yazılı açıklamada, tasarruf tedbirleri kapsamında okullarda temizlik hizmetlerinin sınırlandırılmasıyla ortaya çıkan hijyen sorununa çözüm getirmek amacıyla "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında Ankara'daki okullara destek vermeye başlandığı ifade edildi. Açıklamada, Çankaya, Keçiören ve Gölbaşı Belediyelerinin de okullara temizlik desteğinin ilk gününde ABB'ye destek verdiği kaydedildi.

Ankara'da yaşayan öğrencilerin sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim almasını hedefleyen ABB, projenin ilk gününde 208 personel ve 44 aracıyla 10 bin 376 öğrencinin öğrenim gördüğü 22 okulun 454 dersliğini temizledi. İlaçlama çalışmaları da gerçekleştirilen okullar, dört bir yanı dezenfekte edilerek eğitime hazır hale getirildi.

ABB'nin okulların temizlik taleplerini almaya başlamasının ardından 265 okul hizmetten faydalanmak için başvuruda bulundu. Açıklamada, başvuran okullardan 106'sının "Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla başvurumuzu iptal ediyoruz", "Okulda tadilat var", "Okulda sınav var", "Velilerin talebi üzerine başvurumuzu iptal ediyoruz" gibi çeşitli nedenlerle son dakikada başvurularının iptalini istediği aktarıldı.

"208 personel ve 44 muhtelif araçla ekibimizi kurduk"

Kent Estetiği Daire Başkanı Esra Güngör, "Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında başlayan, okullara temizlik desteğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da eğitim öğretim veren okullarımızda temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtılmasının yanında, hafta sonları da belediyemizin tüm ekiplerinin seferberliğiyle temizleme ve dezenfekte çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Her hafta sonu 50 okulumuzun bu hizmetten yararlanmasını hedefliyoruz. Kısa sürede 208 personel ve 44 muhtelif araçla ekibimizi kurduk."

28 ve 29 Eylül tarihlerinde 52 okul için temizlik planlaması yaptıklarını ifade eden Güngör, "Talep formunda bize iletilen bilgilere göre bin 199 derslikte toplam 30 bin 985 öğrencinin kullandığı 52 okulda okul içi ve avlusunda temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışması programlanmıştır" dedi.

Güngör, bazı okulların taleplerini son dakika iptal ettiklerini ifade ederek, temizlik desteği programında ilk ve orta dereceli okullara öncelik verdiklerini kaydetti. Güngör, temizlik programının detayına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Avlu temizliğiyle başlayıp iç mekanlarda sınıf ve ortak kullanım alanlarının temizliği yapılacak, tüm sıraları silip, tuvaletleri yıkayacağız. Okulu komple dezenfekte edip belediyemizin kendi şirketinin ürettiği el dezenfektanlarını okullara bırakacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, ankara, Eğitim, Sağlık, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da Öğrencilere Hijyen Desteği: 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Öğrencilere Hijyen Desteği: 'Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek' Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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