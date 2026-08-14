ABB’den otobüs ücretlerine zam

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Meclis oy birliğinde alınan karar sonucu otobüs bilet ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldığını duyurdu.

ABB, şehir içi otobüs ücretlerine zam yaptı. Meclis oy birliğinde alınan karar sonucu otobüs ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldığı duyuruldu. Yapılan zam sonucu tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,50 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Ayrıca öğrencilere kullandığı aylık abonman ücreti ise 650 lira oldu.