ABB’den otobüs ücretlerine zam
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı kararla otobüs ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı. Tam bilet 40, öğrenci bileti 20, öğretmen bileti 30 lira oldu; öğrenci abonman ücreti ise 650 lira olarak belirlendi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Meclis oy birliğinde alınan karar sonucu otobüs bilet ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldığını duyurdu.
ABB, şehir içi otobüs ücretlerine zam yaptı. Meclis oy birliğinde alınan karar sonucu otobüs ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldığı duyuruldu. Yapılan zam sonucu tam bilet 35 liradan 40 liraya, öğrenci bileti 17,50 liradan 20 liraya, öğretmen bileti ise 26 liradan 30 liraya yükseldi. Ayrıca öğrencilere kullandığı aylık abonman ücreti ise 650 lira oldu.
Kaynak: İHA
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