Ankara\'da Ramazan Coşkusu

Ankara'da Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının gelmesiyle beraber vatandaşlar ilk teravih namazını kılmak için Kocatepe, Hacı Bayram, Melike Hatun Camileri başta olmak üzere şehirdeki camilere akın etti. Ramazan ayı Kocatepe Camii'nde dualar ile karşılandı. Yaşlı, genç ve çocuklar camilere akın ederken bazı çocuklar camide oyun oynadı. Teravih namazından önce konuşan Ömer Faruk Karakaplan, "İlk teravihimiz Allah inşallah kabul eder. Hep zaten camilere geliyoruz, dua ediyoruz Allah'ım yaptığımız ibadetleri kabul eyle diyerek. Allah'ın ibadetlerimize ihtiyacı yok, bizim Allah'a ihtiyacımız var. İlk orucumu Ankara'da tutacağım. Daha önce hiç gelmemiştim buralara. Hastaneye geldik. İnşallah Allah bize yardım eder" dedi. - ANKARA