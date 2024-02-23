Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi Profesyoneli Eğitim Programı tamamlandı

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Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda düzenlenen "Sağlık Turizmi Profesyoneli Eğitim Programı" tamamlandı.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 5-22 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 70 saatlik ders programında; Sağlık Turizminin Kapsamı, Sağlık Turizmi İşletmeciliği ve Süreç Yönetimi, Türkiye'de ve Dünyada Sağlık Turizmi Politikaları ve Uygulamaları, Hedef Ülkelerin Belirlenmesi, Özelleştirilmiş Sağlık Turizmi Pazarlama Planları, Ulusal ve Uluslararası Sağlık Hukuku-Sağlık Turizmi Hukuku ve Mesleki İngilizce başlıklarında eğitim içerikleri sunuldu.

14 günlük eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara e-Devlet üzerinden erişilebilir eğitim sertifikaları hazırlanacak. Ardından, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yürütülecek danışmanlık ile sertifikalı 27 katılımcı, "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi"ne sahip işletmeler ile bir araya getirilecek ve sektörde istihdam edilmeye çalışılacak. Ankara Kalkınma Ajansının "genç istihdamına destek" teması ile gerçekleştirdiği faaliyetler yıl boyunca devam edecek. - ANKARA