Ankara\'da Su Kaynaklarına Dikkat Çağrısı

Başkent Ankara'ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 24 Mart 2024 tarihi itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 47.79, aktif doluluk oranı ise yüzde 40.72 olarak ölçüldü. ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankaralılara yönelik 'su tasarrufu' çağrısını yineledi. Yetkililer, su kaynaklarının sınırlı olduğuna dikkat çekerek, "Su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu bilinçli tüketelim" dedi.
Ankara nüfusunu besleyen barajlardaki toplam su miktarı, 24 Mart 2024 tarihinde 757 milyon 648 bin metreküp görünüyor ancak aktif kullanılabilir su miktarı 568 milyon 691 bin metreküp olarak açıklandı.
Bir başka ifadeyle toplam hacmi 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp olan Ankara barajlarının söz konusu tarihte toplam doluluk oranı yüzde 47,79, aktif doluluk oranı ise yüzde 40,72 olarak kaydedildi.
GÜNDE KİŞİ BAŞI 200 LİTRE SU TÜKETİLİYOR
ASKİ Genel Müdürlüğü, 2 milyon 587 bin 583 abonesine, 24 Mart'ta 1 milyon 482 bin 826 metreküp su verdi. Aynı gün barajlara gelen su miktarı ise 2 milyon 128 bin 172 metreküp oldu. Kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarının ortalama 200 litre civarında olduğu belirlendi. Ancak özellikle yaz aylarında havanın ısınması ile kullanılmakta olan kişi başı su miktarı artış gösteriyor.
MART VE NİSAN YAĞIŞLARI ÇOK ÖNEMLİ
ASKİ yetkilileri, Ankara halkına yönelik "Suyumuzu tasarruflu kullanalım" çağrısını bir kez daha tekrarladı. Yetkililer, yaşamın vazgeçilmezi olan su kaynağının tüm dünyada olduğu gibi Ankara'da da sınırlı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Kuraklık ve iklim değişikliği gibi sebeplerle Ankara'da son 20 yıldır, periyodik olarak kurak dönemler yaşanıyor. Bu dönemlerde yağış rejimleri düşüyor. Bu durumda toprak yeterince yağış alamadığından gelen kar ve yağmur, havzada birikmeden toprağa gidiyor. ya da kar sonrası yağmur olmadığı için kar havzada donmuş şekilde kalmakta; güneş ve rüzgar etkisiyle erimeden buharlaşarak istemediğimiz bir şekilde kaybolabilmekte. Barajlardaki su miktarı ve tüketim göz önünde bulundurulduğunda yakın dönemde Ankara'yı bekleyen bir su sıkıntısından söz etmiyoruz. Ancak Ankara içme suyu kaynakları için hayati öneme sahip mart ve nisan ayı yağışlarının beklenen seviyelerden daha düşük olması durumunda, zamanla su baskısının hissedilebileceği düşünülüyor. Bu nedenle suyumuzun her damlası çok kıymetli. Artık toplum olarak su kaynaklarımızın sonsuz olmadığı gerçeği ile yüzleşelim ve su israfına geleceğimiz için hep birlikte 'Dur!' diyelim. Su kaynaklarımızı verimli kullanmak için suyumuzu bilinçli tüketelim. Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet rica ediyoruz."
BARAJLARA DİJİTAL SENSÖRLERLE ANLIK TAKİP
Su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, Kent Konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürüten ASKİ, şeffaflık ilkesi gereğince Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek, Türkşerefli Barajlarının su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek ASKİ'nin resmi internet sitesinde açıklıyor.
YER ALTI SULARI DA KORUNUYOR
Öte yandan, Ankara için içme ve kullanma suyu temininde kullanılmış veya kullanılma ihtimali olan yer altı suları da ASKİ ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından korunuyor. Yer altı sularının kullanımı ile ilgili izin yetkisi DSİ'nin sorumluluğunda. Tarımsal sulama amacıyla kuyu kullanımı kısıtlanmakta ve çiftçiler, öncelikle yüzeysel su kaynaklarının kullanımına yönlendirilmekte. Bu noktada çiftçilerin damlama sulama gibi suyu tasarruflu kullanan modern yöntemlere yönlendirilmesi de önem taşıyor.
Son Dakika › Yerel › Ankara'da Su Kaynaklarına Dikkat Çağrısı - Son Dakika
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