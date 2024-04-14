Ankara\'da Taksi Durakları Yenileniyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte kullanılamayacak durumda olan taksi duraklarını teker teker yenilemeye devam ediyor. Kent genelinde 46 tane taksi durağının yenileme çalışması tamamlanırken, 18 durağın daha ihalesi gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara'daki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern bir hale getirmek için 2021 yılında başlattığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde 25 taksi durağının daha yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapılırken, 18 durağın ise ihalesi gerçekleştirildi.

İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı yeni duraklar, taksici esnafına ev ortamında çalışma olanağı sunuyor. Klimalı ve kaloriferli modern taksi durakları, esnafın hayatını kolaylaştıracak şekilde tasarlanıyor.

Semte, konuma, taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları 60, 45 ve 30 metrekare olmak üzere 3 tip olarak tasarlandı.

46 taksi durağı yenilenerek hizmete açıldı

Yenileme çalışmalarına taksici esnafından gelen talep ve belediye ekiplerince yapılan incelemeler doğrultusunda karar veriliyor. Ankara'da bugüne kadar 46 taksi durağının yenilendiğini belirten Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bergil Özdemir, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığımız tarafından, kent kimliğini göz önünde bulundurarak kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyacını karşılayan taksici esnafımızın Konforlu bir ortamda hizmet verebilmesini sağlayabilmek amacıyla kendi tasarladığımız taksi duraklarımızın imalatına devam etmekteyiz. 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 25 adet taksi durağı imalatını gerçekleştirerek taksici esnafımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş bulunmaktayız. Taksici esnafımızdan gelen talepler doğrultusunda esnafımızın ihtiyaçlarını karşılamaya ve yeni duraklarımızı kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA