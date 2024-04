Ankara\'da Uygun Fiyatlı Et Satışı Son Buluyor

Yerel

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında başlayan uygun fiyatlı et satışı 5 Nisan tarihinde sona erecek.

Ankara'da vatandaşların taze, güvenilir ve hijyenik koşullarda uygun fiyatlı gıdaya ulaşması amacıyla 7 Başkent Market ve Başkent Mobil Market otobüsünde yer alan uygun fiyatlı et satışı 5 Nisan tarihinde sona erecek. Başlatıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören uygun fiyatlı et satışı Kızılay, Batıkent Atlantis, Etimesgut, ASKİ, Şafaktepe, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve GİMAT olmak üzere toplam 7 Başkent Market'te gerçekleştirilirken, çevre ilçelerde ise Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşlara uygun fiyatlı et ulaştırılıyor.

Başkent Mobil Market aracı, 3 Nisan'da Çamlıdere ilçe meydanı ve 4 Nisan'da Bala ilçe meydanı olmak üzere saat 10.00 ile 17.00 arasında uygun fiyatlı et satışı yapacak. Araç, 5 Nisan Cuma günü ise Bala ilçe meydanında saat 10.00 ile 17.00 arasında son görevini yerine getirecek. - ANKARA