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Ankara'da Vatandaşlar 2024'ü Yoğun Kalabalıkla Karşıladı - Son Dakika
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Ankara'da Vatandaşlar 2024'ü Yoğun Kalabalıkla Karşıladı

Ankara'da vatandaşlar, şehrin işlek yerlerinde oluşturdukları yoğun kalabalıkla 2024 yılını coşkuyla karşıladı. Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi merkezi noktalarda bir araya gelen Başkent halkı, yeni yılı müzik eşliğinde kutladı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemlerini artırdı.

Ankara\'da Vatandaşlar 2024\'ü Yoğun Kalabalıkla Karşıladı
01.01.2024 - 01:04,
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Ankara'da vatandaşlar, 2024'ü şehrin işlek yerlerinde oluşturduğu yoğun kalabalıkla karşıladı.

Ankara'da vatandaşlar 2024'e coşkuyla girdi. Şehrin işlek yerlerinde bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşıladı. Kızılay Meydanı ve Tunalı Hilmi Caddesi gibi şehrin merkezi yerlerinde yoğun kalabalıklar oluşturan Başkent halkı, yeni yılın ilk dakikalarını meşaleler ve konfetiler ile kutladı. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekipleri meydanların ve caddelerin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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