Ankara'da Yangın Faciası: 93 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ankara'da Yangın Faciası: 93 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Yangın Faciası: 93 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Ankara Kahramankazan'da bir apartmanda çıkan yangında 93 yaşındaki Yusuf Gültaş hayatını kaybetti. Oğul Ufuk Gültaş, babasını kurtarmaya çalışırken duman nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

17.01.2025 11:30  Güncelleme: 11:32
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(ANKARA) - Ankara Kahramankazan'da yalnız yaşayan 93 yaşındaki Yusuf Gültaş, oturduğu apartmanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında hayatını kaybetti.

Kahramankazan'ın Atatürk Mahallesi İbrahim Çavuş Caddesi'ndeki beş katlı apartmanın 5'inci katında yaşayan 93 yaşındaki Yusuf Gültaş'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Ufuk Gültaş, babası Yusuf Gültaş'ı kurtarmak için müdahale etmeye çalıştı. Çabasından sonuç alamayan Ufuk Gültaş, duman etkilenerek sağlık ekipleri tarafından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoğun duman nedeniyle bina sakinleri de evlerinden tahliye edildi.

Olayda hayatını kaybeden Yusuf Gültaş'ın naaşı, evden alınarak savcılık incelemesi için Kahramankazan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangını haber alır almaz olay yerine gelen Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, yangınla ilgili Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nu bilgilendirdi. Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Kubat ve Mehmet Aksoy da olay yerine geldi.

Olaya ilişkin incelemele,r Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara'da Yangın Faciası: 93 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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