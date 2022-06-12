Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek - Son Dakika
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Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek

12.06.2022 09:51
Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikososyal destek verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikososyal destek verecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dün Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek mahallesinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine bakanlığın psikososyal destek ekiplerinin destek sağlayacağını duyurdu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Ankara'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Bakanlığımız psikososyal destek ekipleri bu süreçte acılı ailemize gerekli desteği sağlayacaktır." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derya Yanık, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek - Son Dakika

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