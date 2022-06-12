Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Derya Yanık, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ankara'da yaşanan selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in ailesine psikolojik destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.