Ankara'da Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi Projesi Başlıyor - Son Dakika
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Ankara'da Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi Projesi Başlıyor

Ankara\'da Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi Projesi Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer Meydanı'nı yeniden düzenleyerek öğrenci merkezi oluşturacak bir proje başlatıyor.

07.05.2024 12:36  Güncelleme: 12:40
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi" projesi için düğmeye bastı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 5 bin 440 metrekare alanda yürütülen projede; sesli kütüphane, sergi alanları, çalışma ve dinlenme alanları, kafeterya, öğrenci etkinlik merkezi binası, etkinlik amfisi ve kentsel teras gibi sosyal alanlar bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı'nı da içine alan "Zafer Meydanı Yeniden Düzenleme ve Öğrenci Merkezi" projesi için harekete geçti. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 5 bin 440 metrekare alanda yürütülen projeyle Başkent; sesli kütüphane, sergi alanları, çalışma ve dinlenme alanları, kafeterya, öğrenci etkinlik merkezi binası, etkinlik amfisi, süreli-süresiz sergi alanı, seminer alanı, ortak ve bireysel çalışma alanları ve kentsel teras gibi sosyal alanlara kavuşacak. Zafer Çarşısı ile Zafer Parkı'nı birbirine bağlayan Zafer Meydanı, açık meydan ve etkinlik amfisini içine alan cazibe merkezi haline dönüşecek.

Projeyi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Öğrencilere nefes olacak, Kızılay'a da canlılık katacak projenin son aşamasına geldik. Zafer Meydanı yenileme çalışmaları ve Öğrenci Merkezi'nin yapıldığı 5 bin 440 metrekare alanda; sesli kütüphane, sergi ve dinlenme alanları, kentsel teras gibi sosyal alanlar bulunacak" dedi.

Projenin 5 bin 440 metrekare alanda yürütüldüğünü belirten Fen İşleri Daire Başkanlığı Üst Yapılar Proje Şube Müdürü Özlem Özderin ise şunları kaydetti:

"Yanımızda 1927 yılında yapılan Mareşal Atatürk Anıtı yer alıyor. Karşımızda ise Zafer Parkı var. Zafer Meydanı, Zafer Çarşısı ve Anıt ile birlikte Lörcher Planı'nın içerisinde bir alan. Özellikle 1952 yılındaki Emin Onat yapısını öğrencilere yönelik projelendirdik. Bu mekan, öğrenciler için sesli kütüphane, kafeteryalar, süreli-süresiz, grup ve bireysel çalışma odalarından oluşuyor. 3 bin 700 metrekarelik açık alanımızda öğrenci amfisi ve peyzaj alanları olacak. Bu ay itibarıyla yıkım ve söküme başladık önümüzdeki birkaç ay içerisinde öğrencilerin kullanımına açmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

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