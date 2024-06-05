Ankara'daki Barajların Doluluk Oranı Yüzde 47.78

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(ANKARA)- Küresel ısınmaya bağlı olarak kuraklık tehdidi artarken, Ankara'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 47.78, aktif doluluk oranı ise yüzde 40.72 olarak ölçüldü. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, "Su kaynaklarımızı verimli kullanmak adına, suyumuzu tasarruflu tüketelim" çağrısı yaptı.

Başkent'e içme ve kullanma suyu sağlayan barajların 2 Haziran itibarıyla toplam doluluk oranı yüzde 47.78, aktif doluluk oranı ise yüzde 40.72 olarak ölçüldü.

Kente içme suyu sağlayan, 1 milyar 585 milyon 393 bin metreküp toplam hacme sahip 10 barajdaki su miktarı 757 milyon 520 bin metreküp olarak kaydedildi. Barajlardaki su miktarının geçen yılın aynı döneminde 706 milyon 670 bin metreküp olarak ölçüldüğü aktarılırken, bu yıl Ankara'nın 50 milyon 850 bin metreküp daha fazla suyu olduğu kaydedildi.

Günde kişi başı 237 litre su tüketiyoruz

ASKİ'nin toplam abone sayısı 2 milyon 595 bin 323'e ulaşırken, bu rakam her geçen gün nüfusa bağlı olarak artıyor. ASKİ verilerine göre, kentte kişi başı günlük tüketilen su miktarı ortalama 237 litre. Kente verilen günlük toplam su miktarı ise 1 milyon 576 bin 141 metreküp oldu.

"Bilinçli tüketim" çağrısı

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, suyun bilinçli tüketimine yönelik çağrısını yineledi. Su kaynaklarının tüm dünyada olduğu gibi, Ankara'da da sınırlı olduğunun altını çizen Akçay, şöyle konuştu:

"Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Bu nedenle su kaynaklarımızı dikkatli ve verimli kullanmalıyız. Artık toplum olarak su kaynaklarımızın sonsuz olmadığı bilincini yerleştirmeliyiz. Böylece su israfına geleceğimiz için hep birlikte "Dur!" diyebiliriz. Biliyorsunuz yaz aylarına girdik. Özellikle çevre ilçelerde yaz aylarında arazi, bağ, bahçe sulanması sebebiyle üst kotlarda su sıkıntısı yaşanıyor. Bunun önüne geçmek için de vatandaşlarımızdan suyumuzu tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz."

Dijital sensörler ile barajlara anlık takip

ASKİ, su tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için sivil toplum örgütleri, kent konseyi, meslek odaları ve muhtarlar ile ortak çalışmalar yürütüyor.

ASKİ ayrıca şeffaflık ilkesi gereğince kente içme suyu sağlayan Akyar, Çamlıdere, Çubuk 2, Eğrekkaya, Kargalı, Kavşakkaya, Kesikköprü, Kurtboğazı, Peçenek ve Türkşerefli Barajlarının su miktarını dijital sensörler aracılığıyla anlık takip ederek, kurumun resmi internet sitesinde açıklıyor.