Ankara\'daki Musafir Fakih Camisi, Restorasyon Çalışmalarıyla Yeniden Ayağa Kalkacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, İç Kale Mahallesi'nde bulunan "Musafir Fakih Camisi" için harekete geçti. İki kurumun iş birliğiyle 2024 yılının ilk aylarında başlayacak restorasyon çalışmaları tamamlandığında Ankara'daki 19. yüzyıl yapılarının en önemli örneklerinden biri olan cami yeniden ayağa kaldırılmış olacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Tarihi Kent Merkezi'nde içerisinde bulunan ve geçmişin izlerini taşıyan eserleri ayağa kaldırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğiyle İç Kale Mahallesi'nde bulunan Musafir Fakih Camisi'nde Koruma Kurulunca onaylanan rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri uygulanacak. 19. yüzyıl eserlerinin arasında bulunan camide çalışmalara, 2024 yılının ilk aylarında başlanması planlanıyor.

TÜRK DEVRİ YAPILARINA ÖRNEK BİR CAMİ

İç Kale Mahallesi Alitaşı Sokak'ta bulunan ve Ankara'nın Türk Devri yapılarına örnek olan Musafir Fakih Camisi; tarihi dokusuna uygun olarak gerçekleştirilecek çalışmalarla sadece ibadet için değil, aynı zamanda tarih severlerin ve turistlerin ilgisini çekecek bir kültür mirası olarak da öne çıkacak. 165 metrekarelik alana sahip olan ve 1972'de tescillenen yapı; dikdörtgen planlı, moloz taş ve kesme taş temel üzerine ahşap hatıl arası kerpiç kırma çatılı, geniş saçaklı ve çinko kaplı küçük bir minare ile ahşap tavanlı, harim kısmı alçı şebekeli pencerelerden oluşuyor.