Ankara'daki Tümülüsler Görünür Hale Gelecek

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Ankara'daki tümülüsler görünür hale getirilecek

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), tümülüsleri görünür hale getirmek için harekete geçti.

Ulus tarihi kent merkezi başta olmak üzere köklü bir geçmişe sahip olan Başkent'in dört bir yanında arkeolojik, tarihi ve kültürel mekanları gün yüzüne çıkarmak için önemli projelere imza atan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, şimdi de tümülüsleri görünür kılmak için harekete geçti. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, "Ankara önemli bir tümülüs kentidir. Ankara'da mücavir alan sınırları içerisinde yüzlerce tümülüsümüz var. Bunların 132 adedi Polatlı ilçemizde Gordion Antik Kenti'nde, 20'ye yakını da Ankara kent merkezinde bulunuyor. Ayrıca hepsi tescillenmiştir" dedi.

AŞTİ'nin yanında bulunan Beştepe Tümülüsü'nde Ankara Üniversitesi tarafından yeni bir jeoradar çalışması gerçekleştirileceğini kaydeden Ödemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Ankara'daki tümülüsleri görünür hale getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ifade eden Ödemiş, şunları söyledi:

"Bakanlıkla bu konudaki iş birliğimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Beştepe Tümülüsü'nde Ankara Üniversitesi'nden Prof. Yusuf Kadıoğlu başkanlığındaki bir ekip jeoradar çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek verdik. O çalışma neticesinde buranın höyük veya tümülüs olduğuna ilişkin kesin bir kanaate varılamadı. Şimdi yeni bir jeoradar çalışması yapılacak. Eğer tümülüs olduğu ortaya çıkarsa müzeyle yapacağımız protokol ile Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'da diğer yedi kazıya, arkeolojik kazıya verdiğimiz desteği buraya da vereceğiz."

"Amacımız Başkent'e değer katan bu yapıları ortaya çıkarmak"

Amaçlarının Başkent'e değer katan bu yapıları ortaya çıkarmak olduğunu dile getiren Ödemiş, şöyle devam etti:

"Amacımız Başkent oluşumuzun ikinci yüzyılında kentimize değer katan yapıları ortaya çıkarmak. Bir arkeolojik kazı ve hemen ardından yapacağımız düzenlemeyle kent içerisinde görünmeyen bir alanı, kentin bir arkeolojik gezi, açık hava sergi alanı ve insanlarımızın rahatlıkla gezip yürüyüş yapabilecekleri bir arkeolojik bölgeye dönüştürmek temel hedefimiz."