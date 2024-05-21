Ankara'dan Çankırı'ya Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferini Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Ankara'dan Çankırı'ya Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferini Gerçekleştirdi

Ankara\'dan Çankırı\'ya Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferini Gerçekleştirdi

Ankara'dan Çankırı'ya günübirlik düzenlenen Turistik Tuz Ekspresi, tarihi ve kültürel turun keyfini yaşayan yolcuları taşıdı. Yolcular, Çankırı'da yapılan törenle karşılandı ve şehrin önemli mekanlarını ziyaret etti.

21.05.2024 08:58  Güncelleme: 09:00
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Ankara'dan Çankırı'ya günübirlik düzenlenen "Turistik Tuz Ekspresi" ilk seferini gerçekleştirdi. 1934 yılındaki Tenezzüh Treni'nin devamı niteliğindeki "Turistik Tuz Ekspresi" ile Çankırı'ya ilk seyahatlerini gerçekleştiren yolcular, tarihi ve kültürel turun keyfini yaşadı.

Çankırı Valiliği, Çankırı Belediyesi, TCDD ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) işbirliğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda başlatılan günübirlik Turistik Tuz Ekspresi, Ankara'dan 7.50'de başladığı ilk seferini yaklaşık 3 saatte Çankırı'da tamamladı. 18 Mayıs Cumartesi günü, Çankırı'ya gerçekleştirilen tarihi yolculuğu şarkılar, türküler eşliğinde tamamlayan yolcular, 90 yıl aradan sonra ilk trenle seyahatin heyecanını yaşadı. Çankırı'da yıllar önce yaşamış kılıç dişli kaplan olarak bilinen "Tuzi" maskotlarının eşlik ettiği seyahatte, yolcular hep birlikte dans edip eğlendi. Oldukça keyifli süren yolculuğun ardından Çankırı'ya ulaşan yolcular, garda düzenlenen törenle Vali Mustafa Taşolar tarafından karşılandı. Yaran gösterisinin sunulmasının ardından Turistik Tuz Ekspresi'nin ilk yolcuları, program kapsamında Çankırı'nın tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederek yöresel lezzetlerini tatma imkanı elde etti.

İlk olarak Yer Altı Tuz Şehri ile ziyaretlerine başlayan "Turistik Tuz Ekspresi" yolcuları, yerin 150 metre altında bulunan devasa büyüklüğü ile büyüleyici bir atmosfere sahip tuz mağarasını gezdi. Yer Altı Tuz Şehri'ne hayran kalan yolcular, daha sonra Çankırı'nın önemli tarihi eserlerinden olan tıbbın ve eczacılığın sembollerinin doğduğu mekan olan Taş Mescit ve Çankırı Mevlevihanesi, Buğday Pazarı Medresesi, Çivitçioğlu Medresesi, Sultan Süleyman Cami (Ulu Cami) ziyaret ederek Tarihi Çankırı Sokaklarında zamanda tarihe bir yolculuk yaptı. Şehrin ilgi çekici mekanlarından olan Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesinde iletişim tarihini keşfeden ziyaretçiler, 8 milyon yıllık fosillere ev sahipliği yapan Çankırı Müzesini ve imece kültürünün sergilendiği Tarihi Çamaşırhane Müzesini gezdi. Çankırı'nın coğrafi işaretli geleneksel lezzetlerini de deneyimleme imkanı bulan ziyaretçiler, daha sonra Yöresel Mutfak ve Kültür Evi'nde Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ile bir araya geldi.

Çankırı Valiliği ve diğer kurumlarla birlikte Ankara'dan Çankırı'ya, 4 sefer olarak Turistik Tuz Ekspresi planladıklarını belirten Vali Taşolar, ikinci trenin ise yüzde 80 doluluğa ulaştığını ifade etti. ket etti. İlk seferinde yoğun talep gören Turistik Tuz Ekspresi, Ankara-Çankırı-Ankara güzergahında 25 Mayıs, 1 Haziran ve 8 Haziran tarihlerinde günübirlik olarak turlarına devam edecek.

Tirenle günübirlik Çankırı'yı ziyaret eden vatandaşlar, şehrin tarihi yapılarına, Yer Altı Tuz Şehri'ne hayran kaldıklarını söyledi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'dan Çankırı'ya Turistik Tuz Ekspresi İlk Seferini Gerçekleştirdi - Son Dakika

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