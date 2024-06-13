Ankara İtfaiyesi Kurban Bayramı'nda Yangın ve Boğulma Risklerine Karşı Uyarıyor - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesi Kurban Bayramı'nda Yangın ve Boğulma Risklerine Karşı Uyarıyor

Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşları olası yangınlar ve göl-göletlerde boğulma risklerine karşı uyarıyor. İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, itfaiye istasyonlarının kesintisiz mesai yapacağını ve ek tedbirler aldıklarını belirtti. Ayrıca piknik ve mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Çeri, araçlarda yanıcı ve itici gazlar içeren ürünlerin bulundurulmaması gerektiğini, elektrik, su ve doğal gaz vanalarının kapatılması gerektiğini de hatırlattı.

13.06.2024 14:38
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(ANKARA) - Ankara İtfaiyesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşları olası yangınlar başta olmak üzere, göl ve göletlerde boğulma risklerine karşı uyardı. 48 itfaiye istasyonu ve 340 vardiya personeli ile kesintisiz mesai yapacaklarını ve ek tedbirler aldıklarını belirten İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, Başkent dışına çıkacak vatandaşlardan ev ve iş yerlerindeki elektrik şalterleri ile su ve doğal gaz vanalarını kapatmalarını istedi.

Ankara İtfaiyesi, Kurban Bayramı'nda özellikle piknik ve mesire alanlarında mangal yakacak vatandaşları olası yangın risklerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mesire alanlarında yakılacak piknik ateşi konusunda uyarıda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Levent Çeri, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde mesire alanlarında vakit geçirmek isteyen ailelerin piknik ateşi yakılmasına müsaade edilen güvenli rekreasyon alanlarını tercih etmeleri ve piknik sonrasında muhakkak ateşin söndürüldüğünden emin olmaları gerekmektedir. Kırsalda göl, gölet, baraj kenarlarında ateş asla yakılmamalı."

Küçük ihmallerin büyük trajedilere dönüşebileceğini belirten Çeri, sıcak havalardan bunalan vatandaşların göl, gölet ve barajlarda yüzmenin tehlikeli ve yasak olduğunu da hatırlattı.

Araçlarda çakmak, parfüm ve su şişesi bulundurmayın

Yanıcı ve itici gazlar içeren çakmak, parfüm ve araç içi deodorantlarının yüksek sıcaklıklarda patlamalara neden olabileceğinin altını çizen Çeri, bu tür ürünlerin araçlarda bulundurulmaması gerektiğini belirterek, "Plastik veya cam su şişeleri ise mercek görevi görüp döşemeleri yakabiliyor. Güvenlik için su şişelerini gölgede kapı ceplerinde tutabiliriz. Aynı zamanda kısa bir alışveriş sırasında bile çocuklarımızı araç içinde bırakmamalıyız" diye konuştu.

Elektrik, su ve doğal gaz vanalarını kapatmayı unutmayın

Şehir dışına çıkacak Başkentlilere de çağrıda bulunan Çeri, "Bayramda evlerinde bulunmayacak vatandaşlarımızın elektrik, su tesisatlarını, doğalgaz vanalarını mutlaka kontrol edip kapatmalarını, prizlerde herhangi bir elektrikli alet takılı bulundurmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara İtfaiyesi Kurban Bayramı'nda Yangın ve Boğulma Risklerine Karşı Uyarıyor - Son Dakika

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