Ankara mahreçli haberde yer alan kare kaynağından iptal edildi, özür dilendi

Ankara mahreçli haberde yer alan kare kaynağından iptal edildi, özür dilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara mahreçli olarak saat 13.14'te servis edilen haberdeki bir karenin kaynağından iptal edildiği duyuruldu. Özür dilenerek abonelerin dikkatine, haberde an itibarıyla mevcut fotoğrafların kullanılması sunuldu.
Bugün saat 13.14'te Ankara mahreciyle servis edilen "Ankara'da korsan taksici arkadaşlar arasındaki husumet cinayetle sonlandı" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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