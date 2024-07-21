Ankara Metro İstasyonunda Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ankara Metro İstasyonunda Yangın ve Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Ankara Metro hattında bulunan ASKİ İstasyonu'nda gerçekleştirilen 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı'nda, itfaiye ekipleri başarılı bir şekilde yangını söndürdü ve yaralıları kurtardı. Tatbikata EGO Genel Müdürlüğü, Ankara İtfaiyesi ve ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı da destek verdi. Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Haldun Aydın, tatbikatın amacının, acil durumlarda itfaiye ekiplerinin daha hızlı ve güvenilir bir şekilde müdahale etmesini sağlamak olduğunu belirtti.

21.07.2024 12:17
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Başkentte toplu ulaşımda önemli bir yere sahip Ankara Metro hattında bulunan ASKİ İstasyonu'nda 'Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı' gerçeğini aratmadı.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığı Metro İşletmesi ve Ankara İtfaiyesi; kent içi ulaşımında önemli yere sahip olan Ankara Metrosunun ASKİ İstasyonu'nda ortaklaşa bir tatbikata imza attı. ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'nın da sedye ve ambulansla destek verdiği "Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatı" başarılı bir şekilde tamamlandı.

Ekipler yaralılara anında müdahale etti

İçi duman dolu vagona giren Ankara itfaiye ekiplerinin yolcuları başarılı bir şekilde çıkardığı tatbikatta, vagon içerisindeki duman da kısa sürede söndürüldü.

Yaralılara acil durum ekiplerinin müdahalede bulunduğu tatbikatta, yaralılar trenden çıkarılarak sedyeye alındı ve bekleyen ambulanslara götürüldü.

"Mesai arkadaşlarımızın bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz"

Başarılı bir şekilde tamamlanan tatbikatı yerinde izleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Haldun Aydın, "Ankara Metrosu ve Ankara İtfaiyesi'nin ortaklaşa düzenlediği çalışmada Keçiören hattı ASKİ İstasyonu'nda Trende Yangın ve Yolcu Kurtarma Tatbikatını gerçekleştirdik yapılan bu çalışma sayesinde itfaiye ekipleri metro istasyonlarında acil durumlarda daha hızlı ve güvenilir bir biçimde olaylara müdahale etmesini amaçlıyoruz ayrıca metrolardaki mesai arkadaşlarımızın da bu tür acil olaylara her daim hazır olmasını sağlamış oluyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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