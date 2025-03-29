Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar\'ın Oğlu Bülent Yaşar Vefat Etti

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın oğlu iş adamı Bülent Yaşar'ın vefat ettiği açıklandı.
Paylaşılan bilgiye göre; Bülent Yaşar, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bülent Yaşar'ın vefatı memleketi Sandıklı'da büyük üzüntüye yol açtı. İş adamı Yaşar'ın cenaze programının henüz netlik kazanmadığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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