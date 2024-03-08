"Bitkilerin profesörü" Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü panelinde konuştu

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"Bitkilerin profesörü" olarak bilinen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen panele konuşmacı olarak katıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ötüken Araştırma Topluluğu ve Meyad Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği iş birliğiyle 'Çalışma Hayatında Kadın Paneli' düzenlendi. Oturum başkanlığını Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fazlı Erdoğan'ın yaptığı panelde, çalışma hayatındaki kadınların karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıbbi Biyokimya Profesörü, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, kadın rektör sayısının devlet üniversitelerinde 4, vakıf üniversitelerinde ise 11 olduğunu söyledi. Kadınların profesör olma oranının erkeklere göre yüzde 32'lerde, doçent olma oranının ise yüzde 41'lerde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, sağlıkta, özellikle tıp fakültelerinde kadınların daha çok temel bilimleri tercih ettiğini belirtti. Klinik ve dahili bilimlere tercihin azalmasında şiddete meyilli ve malpraktis davaların daha çok doktorların zor durumda kalmasında etken olduğunu belirten Karabulut, bununla ilgili yasalarda daha açık düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu, bu bağlamda gereken çalıştay ve düzenlemelerin yapılması konusunda çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sağlıklı yaşam için bitkisel beslenmenin önemine de değinen Prof. Dr. Aysun Bay karabulut, "Sağlıklı beslenmede kadınların el emeği çok önemli. Özellikle tarımsal üretimin yapılması, milli yerli üretimde köylü kadınlarımızın elinden bizzat almak, kadın kooperatifleri ve direkt üreticiden almak kadınlara ve çiftçilere daha fazla destek sağlamaktadır" dedi.

Etkinlik, katılımcılar ve konuşmacılar arasında verimli bir etkileşim sağlayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı kıldı. Programda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğba Ensari, Ötüken Araştırma Topluluğu Başkanı M. Talha Köse, Asena Teşkilat Başkanı Beyza Nur Ekici, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Erdoğan, Meyad Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı İsmail Akgün ve Genel Sekreter Fatih Seyran da katılımcılarla deneyimlerini paylaştılar. Ülkü Ocakları Ankara İl Başkan Yardımcısı Seyithan Herek ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen programda, kadınların iş hayatındaki konumu ve hakları üzerine önemli bir platform oluşturuldu. - ANKARA