Ankaralılar Derneği Başkanı'nın oğlu evlendi

Ankaralılar Derneği Genel Başkanı Hilmi Yaman'ın oğlu Berkehan Yaman ile Sinejan Demirel dünyaevine girdi.

Ankaralılar Derneği Başkanı Hilmi Yaman'ın oğlu Berkehan Yaman ve Sinejan Demirel, düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Düğün törenine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Düğüne bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sinejan Hanım ve Berkehan Bey'in düğününe davetleriniz için teşekkür ediyorum. Gençlerimizin bu mutlu gününü tüm kalbi duygularımla kutluyor, bir ömür ve iki cihan sadedi temenni ediyorum. Bu vesileyle de her iki aileye ve kıymetli misafirlere selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gönderdiği mesajda, "Kıymetli evlatlarımız Sinejan ve Berkehan'ın düğün törenine nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Çok arzu etmeme rağmen sizlerin arasında bulunamıyorum. Çiftlerimizi tebrik ediyor, kuracakları yuvanın sevgi, saygı, bereket içerisinde olmasını temenni ediyorum. Şahsınızda tüm davetlilere selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin mesajlarının okunmasının ardından düğün merasimine geçildi. Nikahı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar kıyarken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise nikah şahitliği yaptı. - ANKARA