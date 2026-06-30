Anne-kız omuz omuza - Son Dakika
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Anne-kız omuz omuza

30.06.2026 10:11
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Neşe Ertürk ve kızı Dr. Zeynep Aleyna, Manisa Şehir Hastanesi'nde birlikte hayat kurtarıyor.

Manisa Şehir Hastanesi Acil Servisin emektar hemşiresi Neşe Ertürk, doktor çıkan kızı Zeynep Aleyna ile omuz omuza hayat kurtarmanın eşsiz gururunu yaşıyor. Çocukluğunu annesinin nöbet tuttuğu hastane koridorlarında geçiren Dr. Zeynep Aleyna Ertürk, bugün aynı acil serviste 24 yıllık hemşire annesiyle birlikte omuz omuza şifa dağıtıyor.

Manisa Şehir Hastanesi Acil Servisi, bu günlerde sadece hayat kurtaran müdahalelerin yanı sıra eşine az rastlanır bir gurur tablosuna da ev sahipliği yapıyor. 34 yıl önce mesleğe adım atan emektar Hemşire Neşe Ertürk, yıllarca şifa dağıttığı koridorlarda kızı Dr. Zeynep Aleyna Ertürk ile hayatları kurtarmanın gururunu yaşıyor. 2001 yılından bu yana önce Manisa Devlet Hastanesi'nde, ardından da Manisa Şehir Hastanesi'nde büyük bir özveriyle görev yapan Hemşire Neşe Ertürk gece gündüz demeden nöbet tutarken, kızı Zeynep Aleyna da annesinin bu kutsal mesleğine duyduğu hayranlık ve saygıyla tek hedefi olan tıp fakültesini kazandı. Üniversite için sadece tıp fakültesini tercih ederek yıllar süren zorlu ve uykusuz tıp eğitiminin ardından mezun olan Zeynep Aleyna, atama tercihlerinde annesinin görev yaptığı Manisa Şehir Hastanesi'ni yazmayı da ihmal etmedi.

Atamaları büyük bir heyecanla takip eden Ertürk ailesi Zeynep Aleyna'nın Manisa Şehir Hastanesi atanmasıyla hem büyük bir sevinç hem de haklı bir gurur yaşadı.

Şimdilerde anne ve kızın aynı acil serviste, omuz omuza şifa dağıtması, hem hastane personeli hem de vatandaşlar tarafından büyük bir takdirle karşılanıyor. Saniyelerin bile büyük önem taşıdığı, stresin ve yorgunluğun bir an olsun eksik olmadığı acil serviste, bir yanda yılların getirdiği derin tecrübesiyle Hemşire Neşe Ertürk, diğer yanda ideallerini gerçekleştirmiş bir hekimin enerjisiyle Dr. Zeynep Aleyna Ertürk hastaların imdadına yetişiyor.

"Her zaman tercihlerine saygı duyduk"

Doktor kızı Zeynep Aleyna ile aynı yerde görev yapmanın haklı gururunu yaşadığını söyleyen Neşe Ertürk, "Çok büyük bir onur ve çok büyük bir gurur benim için. 34 yıllık meslek hayatımda bugünleri yaşadığım için çok mutluyum. O da sağ olsun bizim yanımızda olmayı tercih etti. İlk tercihi Manisa Şehir Hastanesi oldu. Kurası çekilirken çok büyük bir heyecan ve gurur duyduk. Tüm aile olarak bir arada ekranda gördüğümüzde büyük bir coşkuyla kabullendik. Bizi hiç üzmeyen bir süreç geçirdi. Biz de her zaman onun tercihlerine saygı duyduk. Şimdi de beraberiz" dedi.

"Zorluklarını da gördüğü bir meslek ama tercih etmesi de bizi çok mutlu etti"

Nöbet tuttuğu zamanlarda kızı Zeynep Aleyna'nın kendisini ziyaret ettiğini ve hastane ortamındaki zorlu çalışma şartlarını da gördüğünü belirten Hemşire Neşe Ertürk, "Zor şartlarda çalıştığımızı görüyordu. Eşim askerdi benim. Sürekli nöbetli çalışıyorduk. Belki onda bir ışık uyandırmıştır. Zor bir hayatımız oluyordu. Eşimle bir ayda 10 gün görüşebildiğimiz oluyordu. Zeynep Aleyna'nın bakım sürecinde anneannesi ve babaannesi destek oluyordu bize. Hastaneye dönem dönem yanımıza gelerek çalışma hayatımızı görüyordu. Zorluklarını da gördüğü bir meslek. Ama tercih etmesi de bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Kızım bana 'Hemşire hanım' diye hitap eder ben de ona 'Doktor hanım'"

Kızıyla nöbetlerinin keyifli geçtiğini ifade eden hemşire Neşe Ertürk, "Kızımla birlikte nöbet tutmak benim için de çok keyifli ama alana girdiğimizde o artık benim şefim, amirim. Üslubu aşmamaya gayret ediyoruz. Benim için önce hekim arkadaşlarımızdan biri. Ne derse tamamdır benim için. Tökezlediğinde ya da atladığı bir durum olduğunu düşündüğümde uygun bir şekilde yardımcı oluyorum. Benden önce zaten ekip arkadaşlarımız sahip çıkıyor. Bana çoğu zaman ihtiyaç olmuyor. Bana da 'Hemşire hanım' şeklinde hitap eder. Ben de ona 'Doktor hanım' şeklinde hitap ederim. Aleyna bana nasılsa yeni başlayan diğer bütün çocuklarımızın da annesi, ablası, teyzesiyiz burada" diye konuştu.

"Burada hepimiz aile gibiyiz"

Annesiyle birlikte görev yapmanın kendisine büyük güven hissiyatı kazandırdığını belirten Manisa Şehir Hastanesi Acil Servis hekimlerinden Dr. Zeynep Aleyna Ertürk, "Annemle birlikte görev yapmak çok güvenli hissettiren bir duygu. Ortaokuldayken okul ve hastane çok yakındı. Annem nöbet tutarken yanına sürekli uğrardım. Çalışma arkadaşı ve doktorlarla tanışıklığım vardı. Güvenli ortamımdan çıkmamış gibi oldum. Burada hepimiz aile gibiyiz. Çok rahat çalışıyorum burada" dedi.

Üniversite tercihleri döneminde annesini sık sık ziyaret ettiğini ve hastanedeki doktorlarla da fikir alışverişinde bulunduğunu söyleyen Dr. Zeynep Aleyna Ertürk, "Annemi ziyaret ettiğim dönemlerde burada diğer doktor hocalarımızla da sürekli konuşuyordum. Tercih dönemi geldim, burada doktor hocalarımızdan destek aldım. Doktorluğun benim için daha mantıklı olduğuna karar verdim" diye konuştu.

"Profesyonel çizgimizi korumaya dikkat ediyoruz"

Annesiyle aynı nöbet günlerinde denk geldiğinde profesyonelce yaklaşım sergilediklerini belirten Dr. Zeynep Aleyna Ertürk, "Ayda 2-3 nöbetimiz denk geliyor. Bazen aynı alanda görev yapabiliyoruz. Aynı alanda görev yaptığımızda hitabet olsun, çalışma yöntemlerimiz olsun profesyonel çizgimizi korumaya dikkat ediyoruz. Annemle birlikte nöbet tutmak çok keyifli geçiyor. Çok da zorladığımı düşünmüyorum. Annem çok iyi bir mesai arkadaşı, ne desem yapar" dedi.

Annesiyle çalışırken fikir ayrılığı yaşamadığını ifade eden Dr. Ertürk, "Annemleyken fikir ayrılığımız olmadı. Olursa 'Ben böyle istiyorum hemşire hanım' derim" ifadelerini kullandı.

Hastaların şifası için döktükleri alın teri aynı serviste birbirine karışan anne ve kızı, mesleklerine duydukları sarsılmaz bağ ile Manisa'da sağlık camiasına ilham vermeye devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anne-kız omuz omuza - Son Dakika

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