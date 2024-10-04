Anne Sütü Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Anne Sütü Farkındalık Etkinliği

Anne Sütü Farkındalık Etkinliği

Düzce'de anne sütünün önemi ve artıran besinler hakkında bilgilendirici stand açıldı.

04.10.2024 11:42
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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğünü bağlı ekipler açtıkları stantta anne sütünün önemini anlattılar, ayrıca anne sütünü arttıran besinler hakkında annelere bilgiler aktardılar.

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Sınıfı ekibi 1-7 Ekim Emzirme Haftası ve Normal Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde kent merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı açtı.

Ekipler standı ziyaret eden anne ve anne adaylarına anne sütünün bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekilirken, annelere emzirme sürecinde destek olabilecek yöntemler anlattı. Ayrıca, anne sütünü artıran besinler hakkında annelere detaylı bilgi verdiler. Emzirme ve anne sütünün önemiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca Halk Sağlığı Merkezinde ücretsiz emzirme eğitimi verildiği ve emzirme danışmanlığı yapıldığı konusunda bilgilendirme yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anne Sütü Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

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