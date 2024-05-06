Anne ve çocuğuna otomobil çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Yerel

Anne ve çocuğuna otomobil çarptı: O anlar kamerada

Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, anne sendeledikten sonra yere düşen bebeğine baktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Anne ve bebeğine sağlık ekipleri müdahale etti ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

06.05.2024 22:12
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Anne ve çocuğuna otomobil çarptı: O anlar kamerada

BARTIN - Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne çocuğuna otomobil çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Gölbucağı Mahallesi Köksal Toptan Lisesi kavşağında yolun karşısına geçen bir anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Kazada sendeleyen anne, yere düşen bebek aracındaki çocuğuna baktı. Bebeğini kucağına alan anne ve çocuğunun yardımına ise kazayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza anı saniye saniye bir bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazanın ardından ise hafif yaralanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülen anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Bartın, Bebek, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anne ve çocuğuna otomobil çarptı: O anlar kamerada - Son Dakika

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