Anneler Günü'nde Annelerin Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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Anneler Günü'nde Annelerin Önemi Vurgulandı

Anneler Günü\'nde Annelerin Önemi Vurgulandı

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, annelerin toplumsal rollerini ve iş hayatındaki başarılarını kutladı.

10.05.2025 08:50
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Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, annelerin toplumun temel taşı, değerlerin ilk öğretmeni ve gelecek nesillerin mimarları olduğunu belirterek; "Bizleri sevgiyle, sabırla ve fedakarlıkla büyüten; her daim yanımızda olan, sadece bir evladı değil de aynı zamanda toplumu da şekillendiren annelerimizin kıymetini bir güne sığdırmak mümkün değil" dedi.

"DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Annelerin toplumdaki rolüne dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Annelik, sadece bir ünvan değil; sonsuz bir sevgi, tükenmeyen bir çaba ve koşulsuz bir bağlılıktır. Her anne, hayatın her alanında olduğu gibi ekonomik yaşamın içinde de aktif roller üstlenmekte; önemli bir bölümü de iş dünyasında da başarı hikayelerine imza atmaktadır. Denizli'mizde de birçok annemiz hem ailesine hem de işine sahip çıkarak, şehrimizin kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Toplumumuzun daha güçlü ve daha üretken bir yapıya kavuşması için kadınların sosyal ve ekonomik hayatta hak ettikleri yeri almaları gerekiyor. Denizli Ticaret Odası olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana öncelikle kadın girişimcilerimizin ve annelerimizin iş dünyasındaki yerlerini güçlendirmek için çaba harcıyor ve onların hak ettikleri refaha ulaşmaları için başlattığımız çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, hepsine evlatları ve eşleriyle sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Anneler Günü'nde Annelerin Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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