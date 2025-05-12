Anneler Günü\'nde şehit annelerine anlamlı ziyaret

Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Anneler Günü'nde şehit annelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı.

Hatay'da yaşamını sürdüren Şehit anneleri, 11 Mayıs Anneler gününde unutulmadı. Hatay Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, şehit annelerini ziyaret ederek acılarını paylaştı. Dernek yöneticileri; Gülşahin Burakçin, Abdullah Dağ ve Ayfer Küçük ziyaretlerde yer aldı.

Dernek Başkanı Gülşahin Burakçin, Şehit ve gazi ailelerinin yanında olacaklarını belirterek tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. - HATAY