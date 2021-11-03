Anneler hastanede 5 yıldızlı otel konforunda sevgi misafirhanesinde ağırlanıyor - Son Dakika

Anneler hastanede 5 yıldızlı otel konforunda sevgi misafirhanesinde ağırlanıyor

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçe Devlet Hastanesinde oluşturulan 'Anne Misafirhanesi'nde doğum yapan anneler 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanıyor.

'Anne Misafirhanesi' hakkında bilgi veren Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, Anne Misafirhanesi uygulamasının 2014 yılında başladığını, bununla ilgili olumlu veriler geldikçe yatak sayısının arttırılarak 10'a çıkarıldığını söyledi. Domaç, "Burası hem doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebekleri, yeni doğum yapmış anneleri misafir etmek hem de kış aylarında evine dönemeyen hastalarımızı ağırlamak için tasarlandı. Biz hastane olarak sadece sağlık ve tedavi için burada değiliz aynı zamanda sosyal faaliyetleri de yürütmek zorundayız. Sosyal sorumluluk projelerimiz var. Toplumsal sorumluluklarımız var ve bunları yerine getirmek zorundayız. Annelerimiz bizim baş tacımız. Biz bu şekilde büyüdük ve onlar için de en iyi hizmeti sunmak için buradayız" dedi.

Sevgi bohçası

Toplumsal sorumluluk kapsamında annelere sevgi bohçası hazırlandığını anlatan Başhekim Domaç,

"Acil geldiklerinde bir gün, iki gün geldim derken süreç uzayabiliyor. Öyle bir durumda kişisel ihtiyaçları da gelişebiliyor. Bunları da gerek Kızılay ile gerekse başka kurumlarla yaptığımız istişarelerle sağlıyoruz. Bu bir toplumsal sorumluluk kapsamında değerlendirilmesi gereken bir şey. Biz bu sorumluluğu üstleniyoruz ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"Annelerimiz bebekleriniz için, geleceğiniz için lütfen aşı olun"

Misafir ettikleri annelerin koronaya yakalanmaması için gerekli tedbirleri alarak PCR testlerini yaptıklarını, gerektiğinde aşılarını sorgulayarak burada misafir ettiklerini anlatan Domaç, "Sağlık Bakanımızın da son dönemlerde yaptığı açıklamalarda olduğu gibi gebelerde korona virüs vakalarının arttığı ve seyrinin daha ağır geçtiğini de görüyoruz. Biz burada gebelerimizde böyle bir olumsuzluk yaşamadık ama buradan herkese şöyle seslenmek istiyorum: Annelerimiz bebekleriniz için, geleceğiniz için lütfen aşı olun" şeklinde konuştu.

Uygulamadan son derece memnun kalan Bafra Devlet Hastanesi'nde doğum yapan annelerden Safiye Kaynak, "Çok memnun kaldık. Buranın varlığını bile bilmiyorduk. Öğrendikten sonra çok memnun kaldık. Bir otelle eş değer. Gerçekten çok rahat. Dört dörtlük. Hemşirelerimiz, doktorlarımız, bebeğe bakan yardımcı görevliler, temizliği her şey çok güzel" açıklamasında bulundu.

Çorum Osmancık'tan gelen Nuray Demir de "Böyle bir şey ilk defa gördüm. Çok ilgileniyorlar. Bakımı, yatakları olsun, her şey çok güzel" ifadelerini kullandı.