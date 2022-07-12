Anneleri ölen yavru leylekler koruma altına alındı - Son Dakika
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Anneleri ölen yavru leylekler koruma altına alındı

12.07.2022 19:01
Anneleri ölen yavru leylekler koruma altına alındı

Kayseri'de anneleri telef olan yavru leylekler koruma altına alındı.

Kayseri'de anneleri telef olan yavru leylekler koruma altına alındı.

Develi ilçesinde bir direğin üzerindeki yuvada 2 tane yavru leyleğin kaldığını, anne leyleğin ise bir aracın çarpması sonucu telef olduğunu gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımı ile yuvaya ulaştı. Yuvalarından alınan yavru 2 leylek, tedavi altına alındı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anneleri ölen yavru leylekler koruma altına alındı - Son Dakika

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