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Annesi ve kardeşi yaralandığı yangında minik Masal hayatını kaybetti - Son Dakika
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Annesi ve kardeşi yaralandığı yangında minik Masal hayatını kaybetti

Denizli'de çıkan yangında 1 yaşındaki Masal hayatını kaybederken, annesi ve ağabeyi yaralandı. Yangın, elektrik panosundan çıktığı ileri sürülen bir anda dairenin tamamını sardı. Anne, kızını kurtarmak isterken yaralandı. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale geldi ve soruşturma başlatıldı.

27.12.2023 - 18:38,
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Annesi ve kardeşi yaralandığı yangında minik Masal hayatını kaybetti

1 yaşındaki Masal, evlerinde çıkan yangından kurtarılamadı

Canını hiçe sayan anne evladını kurtaramadı

DENİZLİ - Denizli'de 4 katlı binanın bodrum katında yaşayan aile kabusu yaşadı. Elektrik panosundan çıktığı ileri sürülen yangında 1 yaşındaki Masal hayatının kaybederken, annesi ve ağabeyi yaralandı.

Yangın, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Elektrik panosundan kaynaklı çıktığı ileri sürülen yangın bir anda dairenin tamamını sardı. Alev ve dumanları fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Komşularının yardımıyla da Serhat Can Yıldırım anne Sinem Yıldırım tarafından yaralı olarak dışarı çıkartıldı. Anne Sinem Yıldırım 1 yaşındaki kızı Masal Yıldırım'ı kurtarma girişimi ise sonuçsuz kaldı. Kızını kurtarmak isterken yaralanan anne Sinem Yıldırım ve oğlu Serhat Can Yıldırım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Apartmanın üst katlarına kadar tesir eden alevler itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Acı haberi baba işyerinde öğrendi

İnşaatta çalıştığı öğrenilen baba Eyüp Yıldırım, yangın haberini öğrenir öğrenmez evine geldi. Evine geldiğinde acı haberi duyan baba Yıldırım gözyaşlarına hakim olamazken, hastanede tedavi gören eşi ve çocuğunun yanına gittiği öğrenildi. Olay yeri inceleme, itfaiye ve savcının adresteki çalışmalarının ardından minik Masal'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Minik Masal'ın cansız bedenin cenaze torbası içerisinde morga götürülüşü yürekleri dağladı. Yangın sonrası daire adete küle dönerek kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Annesi ve kardeşi yaralandığı yangında minik Masal hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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