Annesini Kilitleyen Zanlı Yakalandı

Yakalanacağını anlayınca annesini eve kilitledi

Hapis cezasıyla aranan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 5 ayrı dosyadan toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan şahıs, yakalanacağını anlayınca kendisi ve annesini eve kilitledi. Alkollü ve bıçaklı olduğu tespit edilen şahıs ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 ayrı dosyadan 11 yıl 8 ay aranması ve bin 500 TL para cezası bulunan 34 yaşındaki M.Ç.'nin saklandığı adres tespit edildi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Polislerin geldiğini fark eden M.Ç., kendisini ve annesini eve kilitledi. Şahsın alkollü ve kendisine bıçakla zarar verdiğinin tespit edilmesi üzerine ekipler, gerekli güvenlik tedbirleri alarak şahıs ile görüşmeye çalıştı. Yapılan müzakere çalışmaları neticesinde, M.Ç. yapılan başarılı operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç.'nin 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan bin 500 TL para cezası bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın, 'Askeri Ceza Kanununa muhalefet' suçundan 10 ay, 'Silahla yağma' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Taksirle ölüme neden olma ve cezaevinden firar etme suçundan da arandığı belirlenen M.Ç.'nin toplamda 5 ayrı dosyadan 11 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.