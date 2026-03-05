Başkan Yapar, basın mensuplarıyla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika

Başkan Yapar, basın mensuplarıyla iftar sofrasında bir araya geldi

Başkan Yapar, basın mensuplarıyla iftar sofrasında bir araya geldi
05.03.2026 12:48  Güncelleme: 12:49
Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Hatay'da ulusal ve yerel basın mensuplarıyla iftar sofrasında bir araya gelerek Ramazan'ın dayanışma ve birlik vurgusunu dile getirdi.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Hatay'da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla iftar sofrasında buluştu.

Antakya Belediyesi Millet Lokantası Sanayi Şubesi'nde gerçekleşen iftar programında Başkan Yapar'ın yanı sıra AK Parti Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu, Belediye Meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve daire müdürleri, ulusal ve yerel basın mensupları yer aldı.

Basın mensuplarıyla tek tek ilgilenerek sohbet eden Başkan Yapar, aynı sofrada buluşup Ramazan'ın bereketini paylaşmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Programda konuşan Başkan Yapar, Ramazan ayının maneviyatına değinerek "Bu akşam bizleri yalnız bırakmayıp bu mübarek Ramazan akşamında bizlere eşlik ettiğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Ramazan ayı, birlik ve beraberliğin en üst noktaya geldiği bir ay, bu manevi ortamda bu güzel günlerde her ne kadar çevremizde dünyada felaketler her geçen gün artarak devam etse de kendi ülkemizde birlik ve beraberlik içerisinde, huzurlu şekilde bu Ramazan Ayı'nı geçirmeyi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız nice Ramazan'lar diliyorum" dedi.

Başkan Yapar, programın ardından basın mensuplarıyla fotoğraf çekildi. - HATAY

Kaynak: İHA

İbrahim Naci Yapar, Yerel Haberler, Antakya, İftar, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Yapar, basın mensuplarıyla iftar sofrasında bir araya geldi - Son Dakika

