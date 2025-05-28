Antakya Belediyesi, 95 Mahallede Çalışmalara Devam Ediyor

Antakya Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte tüm birimleriyle kentin 95 mahallesinde ihtiyaç duyulan ve talep edilen tüm konuların çözümü için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamada; birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmaların ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hızlı ve düzenli şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda Küçükdalyan Mahallesi'nde parke çalışması, yol düzenleme çalışması, düzenli temizlik çalışmaları; Ürgenpaşa Mahallesi'nde parklarda bakım onarım çalışması ve çevre düzenleme çalışması, düzenli temizlik çalışmaları ve talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceği vurgulandı. - HATAY