Antakya Expo Alanında Cille Gecesi - Son Dakika
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Antakya Expo Alanında Cille Gecesi

01.05.2022 12:38

Hataylılar, ramazanın neşe ve coşkusunu bir ay boyunca EXPO 2021 Hatay alanlarında yaşadı. Ramazanın sonuna yaklaşıldığı günlerde Antakya’daki EXPO alanında Antakya Cille Gecesi eğlencesi yapıldı.

Hataylılar, ramazanın neşe ve coşkusunu bir ay boyunca EXPO 2021 Hatay alanlarında yaşadı. Ramazanın sonuna yaklaşıldığı günlerde Antakya'daki EXPO alanında Antakya Cille Gecesi eğlencesi yapıldı.

Antakya Musiki Derneği, televizyonun olmadığı dönemlerde dost meclislerinde, evlerde, düğünlerde ve bayramlarda bir araya gelen Antakyalıların birbirlerine söylediği cilleleri Antakya EXPO alanında yaşattı.

DARBUKA ÇALMA YARIŞMASI

Hatay'ın öz kültüründe yer alan bu gelenek alandaki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Hiciv ve atışma içeren cillelere maniler eşlik edince keyifli dakikaların yaşandı. Geceye renk katan bir başka etkinlik de darbuka çalma yarışması oldu. Yarışmada dereceye girenler ücretsiz konser bileti ve Gastro Point ve İtalyan restoranında yemek gibi birbirinden güzel ödülleri kazandı.

Gecenin sonunda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, Antakya Musiki Derneği üyelerini tebrik ederek çiçek hediye etti.

Antakya Expo Alanında Cille Gecesi
Antakya Expo Alanında Cille Gecesi
Antakya Expo Alanında Cille Gecesi
Antakya Expo Alanında Cille Gecesi

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Musiki Derneği, DOST Partisi, Antakya, Hatay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Antakya Expo Alanında Cille Gecesi - Son Dakika


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