 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş depremi kurbanlarını anma konseri verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş depremi kurbanlarını anma konseri verdi

7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Develi ilçesinde düzenlenen konserde duygusal bir performans sergiledi. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, koroya teşekkürlerini ileterek bir sonraki konser için davet etti.

Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş depremi kurbanlarını anma konseri verdi
17.12.2023 - 12:26,
Abone Ol

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremi; 7 üyesini depremde kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu'nun duygu yüklü konseriyle anıldı.

Develi Kaymakamlığı ve Develi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen konserde 2008 yılında gönüllülük esasına dayalı olarak kurulan Antakya Medeniyeler Korosu Derneği sahne aldı. 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden sonra koro üyelerinin neredeyse hepsinin birinci derecede yakınlarını kaybettiği, birçok koro üyesinin evleri ve iş yerlerinin yıkıldığı, koronun çalışmalarını yaptığı dernek binasının yıkıldığı, müzik aletleri ve kostümleri dahil tüm eşyalarının enkazda kaldığı bir sürecin ardından ayağa kalkan koro; Kayseri'nin Develi ilçesinde verdikleri konserle vatandaşlara duygu dolu bir akşam yaşattı.

Türkü, bozlak, hoyrat ve marşlardan oluşan repertuvarını seslendiren koroya konser sonrası teşekkürlerini ileten ve hediyeler takdim eden Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; "Müziğin evrensel diliyle gittikleri her yere barış ve kardeşlik götüren koromuzu en kısa zamanda yine misafir etmek istiyoruz" dedi. Develi'ye gelmekten ve Develilileri tanımaktan büyük mutluluk ve onur duyduklarını belirten koro şefi Yılmaz Özfırat ve konsere katılan vatandaşlar da böylesi anlamlı bir konser düzenlediği için Başkan Cabbar'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Develi Belediyesi, Kahramanmaraş, Kayseri, Antakya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş depremi kurbanlarını anma konseri verdi - Son Dakika


12:38
Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00
Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15
İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55
Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51
AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:48
Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:47
Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor

Son Dakika
12:38 Çin'i esir alan gizemli salgında korkulan oldu! Çocukların ciğerlerinde lezyon oluşmaya başladı
12:00 Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın ittifak için Erdoğan'dan bazı belediyeler istediği iddiasını yalanladı
11:15 İsrail ordusu Cibaliye mülteci kampını vurdu! Saldırıda 36 Filistinli hayatını kaybetti
11:03 Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşın ataması yapılacak
10:55 Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir itirafı: Evet o bendim
10:51 AC/DC'nin ilk bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
10:47 Asgari ücrette ikinci toplantı yarın! Pazarlığın yüzde 38 zam üzerinden başlaması bekleniyor
10:48 Vahşet evi! Arkadaşını öldürdü, 7 yerinden vurduğu sevgilisine günlerce tecavüz etti
10:19 ABD'yi ayağa kaldıran skandal! Kongre binasında eşcinsel ilişkiye girip video çekmişler
10:07 Libya açıklarında göçmen teknesi battı: 61 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 13:12:04. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya Medeniyetler Korosu, Kahramanmaraş depremi kurbanlarını anma konseri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement