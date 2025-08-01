Antakya Uzun Çarşı\'sında Yeniden Yapılandırma Çalışmaları Başlıyor

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, depremde zarar gören ve bir süre sonra çarşının yeniden ayağa kaldırılması için başlayacak çalışmalar öncesi Uzun Çarşı esnafıyla bir araya geldi.

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Antakya'da ticaretin merkezi konumundaki Uzun Çarşı'da depremde zarar görmüştü. Tarihi çarşının yeniden ayağa kaldırılması için kısa bir süre içerisinde çalışmalara tam anlamıyla başlanması bekleniyor. Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, enkaz kaldırma süreci başlayacak çarşıda esnafla bir araya geldi. Başkan Yapar, depremin ardından hasar gören çarşılarda yapılacak restorasyon ve düzenlemeler hakkında çarşı esnafına bilgi verdi.

Başkan Yapar, "Esnafımızla el ele, Antakya'mızı birlikte ayağa kaldıracağız" dedi. - HATAY