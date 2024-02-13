Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinde su basan vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinde su basan vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sel felaketinde su basan vatandaşlara psikososyal destek sağlıyor

Antalya'da yaşanan sel felaketinde ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek hizmeti sağlanıyor. Yoğun yağışlar sonucunda mağdur olan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla müdürlük tarafından destek sağlanmaktadır.

13.02.2024 17:34
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Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kentte ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara Psikososyal Destek Hizmeti sağlıyor.

Antalya'da yaşanan sel felaketinde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlara psikolojik destek sağlıyor. Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanan yoğun yağış sebebiyle evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmeti sunarak vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz" denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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