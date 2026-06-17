Antalya Altın Portakal Film Festivali Başvuru Takvimi Açıklandı - Son Dakika
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Antalya Altın Portakal Film Festivali Başvuru Takvimi Açıklandı

17.06.2026 12:57
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Film Forum başvuruları 29 Haziran'da başlayacak.

(ANTALYA) - Türkiye'nin en köklü sinema festivallerinden 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni projelerini hayata geçirmek isteyen sinemacılar için başvuru takvimini açıkladı. Genç yönetmenlerden deneyimli yapımcılara kadar sinema sektörünün farklı alanlarından profesyonelleri buluşturan Film Forum'a başvurular 29 Haziran'da başlayacak.

Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Film Forum'un başvuru tarihleri açıklandı. Genç ve bağımsız sinemacıları sektör profesyonelleriyle buluşturan Film Forum, bu yıl 25-27 Ekim tarihleri arasında 13'üncü kez gerçekleştirilecek.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenecek festival bünyesindeki Film Forum'a başvurular 29 Haziran'da başlayacak ve 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Film Forum kapsamında bu yıl; Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu "Pitching" bölümü, Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu, Work in Progress Kurmaca Film Platformu ve Work in Progress Belgesel Film Platformu kategorilerinde başvuru kabul edilecek.

Festival yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Antalya'da film üretimini teşvik etmek amacıyla hayata geçirilen Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu'nun bu yıl da devam edeceği belirtildi. Destek programı, çekimlerinin en az üçte ikisini Antalya'da gerçekleştirmeyi planlayan ulusal uzun metraj projelerine yönelik olarak uygulanacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez hayata geçirilen İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu da bu yıl yeniden sinemacılarla buluşacak. Platform, ilk uzun metraj kurmaca filmini hazırlayan senarist ve yönetmenlere yaratıcı ve profesyonel destek sağlamayı amaçlıyor.

Pitching platformlarına Türkiye'den süresi en az 60 dakika olan uzun metraj projeler başvurabilecek. Work in Progress platformlarında ise post-prodüksiyon aşamasındaki ya da çekimlerinin en az yüzde 70'ini tamamlamış projeler değerlendirilecek.

Film Forum başvuruları, festivalin resmi internet sitesinden yapılabilecek. Başvuru bağlantıları 29 Haziran'da erişime açılacak.

Öte yandan festival kapsamında düzenlenecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması için de başvuru takvimi açıklandı.

Söz konusu yarışmalara başvurular 29 Haziran'da başlayacak ve 31 Ağustos 2026 tarihine kadar kabul edilecek.

Bu yıl 63'üncüsü gerçekleştirilecek olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye sinemasının yeni projelerini ve genç sinemacılarını destekleyen platformlarıyla sektörün önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Altın Portakal Film Festivali Başvuru Takvimi Açıklandı - Son Dakika

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