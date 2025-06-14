Antalya Basınının Duayeni Zeki Özer Hayatını Kaybetti

Antalya basınının duayen gazetecilerinden Zeki Özer, bir süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Özer için düzenlenen cenaze töreninde ailesi, meslektaşları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Bir süredir siroz hastalığıyla mücadele eden 67 yaşındaki Zeki Özer, son günlerini özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde geçirdi. Dün sabah saatlerinde vefat eden Özer'in kaybı, Antalya basın camiasında derin bir üzüntüye neden oldu.

Zeki Özer için bugün saat 15.00'te Konuksever Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, oda başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda meslektaşı katılırken, Özer'in eşi ve kızı tabutun başında gözyaşı döktü.

Zeki Özer'in cenazesi törenin ardından Meydankavağı Türbeli Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA