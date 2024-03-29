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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu. Akşam geç saatlerinde gerçekleşmesine rağmen meydana sığmayan coşkulu kalabalık, Başkan Muhittin Böcek'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Demreli vatandaşlarla buluştu. Demre Halk Buluşması'na Başkan Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran, meclis üyesi adayları katıldı. Akşamın geç saatlerinde gerçekleşen buluşmaya, Demreli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Başkan Muhittin Böcek, Antalya'yı 5 senedir tüm paydaşların katılımıyla ortak akıl ile yönettiklerini belirterek, Demre'de muhtarlar, STK temsilcileri ve halkın talepleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Ne söz verdiysem, söz Muhittin Böcek sözü diyerek hepsini tuttum. Kapalı devre sulama sistemleri, meydan yenilemesi, sahil düzenlemesi, yol, asfalt, içme suyu, kanalizasyon, katı atık transfer istasyonu, üretici destekleri, sosyal yardımlar yapmamız gereken ne varsa yaptık. Şimdi daha da fazlasını yapacağız. 2019'da halleri kapatmaya bile kalktılar. Biz Demre'de ittifakı kurmuşuz. Önemli olan doğru yolda birlikte olmamızdır. Demre'de Fahri Duran başkanımızla el ele gönül gönüle hem Demre'mizi hem Antalya'mızı 19 ilçemizde projelerimizi yapacağız" dedi.

DEMRE KÜLTÜR VE SOSYAL TESİS PROJESİ

Başkan Muhittin Böcek, Demre'ye kültür ve sosyal tesis alanı kuracaklarını da müjdeleyerek, "Demre Belediyemizle iş birliği içinde yeni bir Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı kuracağız. Tüm Demre halkının sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği modern bir tesis kurarak vatandaşlarımızın beklentilerini en yüksek standartlarda karşılayacağız" dedi.