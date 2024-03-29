Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre\'de vatandaşlarla buluştu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu. Akşam geç saatlerinde gerçekleşmesine rağmen meydana sığmayan coşkulu kalabalık, Başkan Muhittin Böcek'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Böcek, Demre'de yapılması gereken çalışmaları ve projeleri anlattı.

29.03.2024 12:55  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu. Akşam geç saatlerinde gerçekleşmesine rağmen meydana sığmayan coşkulu kalabalık, Başkan Muhittin Böcek'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Demreli vatandaşlarla buluştu. Demre Halk Buluşması'na Başkan Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Demre Belediye Başkan Adayı Fahri Duran, meclis üyesi adayları katıldı. Akşamın geç saatlerinde gerçekleşen buluşmaya, Demreli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"DAHA FAZLASINI YAPACAĞIZ"

Başkan Muhittin Böcek, Antalya'yı 5 senedir tüm paydaşların katılımıyla ortak akıl ile yönettiklerini belirterek, Demre'de muhtarlar, STK temsilcileri ve halkın talepleri doğrultusunda yapılması gereken çalışmaları yaptıklarını söyledi. Başkan Muhittin Böcek, "Ne söz verdiysem, söz Muhittin Böcek sözü diyerek hepsini tuttum. Kapalı devre sulama sistemleri, meydan yenilemesi, sahil düzenlemesi, yol, asfalt, içme suyu, kanalizasyon, katı atık transfer istasyonu, üretici destekleri, sosyal yardımlar yapmamız gereken ne varsa yaptık. Şimdi daha da fazlasını yapacağız. 2019'da halleri kapatmaya bile kalktılar. Biz Demre'de ittifakı kurmuşuz. Önemli olan doğru yolda birlikte olmamızdır. Demre'de Fahri Duran başkanımızla el ele gönül gönüle hem Demre'mizi hem Antalya'mızı 19 ilçemizde projelerimizi yapacağız" dedi.

DEMRE KÜLTÜR VE SOSYAL TESİS PROJESİ

Başkan Muhittin Böcek, Demre'ye kültür ve sosyal tesis alanı kuracaklarını da müjdeleyerek, "Demre Belediyemizle iş birliği içinde yeni bir Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı kuracağız. Tüm Demre halkının sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebileceği modern bir tesis kurarak vatandaşlarımızın beklentilerini en yüksek standartlarda karşılayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Muhittin Böcek, Antalya, Yerel Haberler, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
12:44 Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin Eşini öldüren katile hakimden ders gibi yanıt: Böyle sevmeyin
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:35 Kedi Eros’un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: “Yanılgıya düşüldü“ Kedi Eros'un katiline verilen cezaya savcılıktan itiraz: "Yanılgıya düşüldü"
11:12 Villada patlama Bodrum katında ceset bulundu Villada patlama! Bodrum katında ceset bulundu
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:49 Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL’ye satışa çıkarıldı Tarihi Tuzhisar Kilisesi sahibinden satılık olarak 16 Milyon TL'ye satışa çıkarıldı
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:17 Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi Yoldan geçen kedinin üzerine şişe fırlatıp, uyaran kişinin üzerine yürüyen şüpheliye 2 bin TL ceza kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 13:07:34. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement