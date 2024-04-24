Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası düzenledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenledi. 12 takımın katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenle aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası' ABB Futbol Akademisi halı sahalarında gerçekleşti. 2015-2018 doğumlu 250 sporcunun katıldığı futbol turnuvası çekişmeli maçlara sahne oldu. Minik sporcuların yeteneklerini sergilediği karşılaşmaları aileleri de saha kenarından takip ederek destek verdi.

Minik yıldızlar sahada

Turnuvada, 2015 doğumlu kategorisinde AFA Futbol Akademisi şampiyon, Hurma Spor Kulübü ikinci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi ise üçüncü oldu. 2016 doğumlu kategorisinde DSİ şampiyon olurken, Uncalı Spor Kulübü ikinci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi ve Altıayak Spor Kulübü üçüncü oldu. 2017-2018 doğumlu kategorisinde ise Başaran şampiyon olurken, Polisgücü ikinci, Antalya Büyükşehir Belediyesi Futbol Akademisi ve Uncalı Spor Kulübü üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Şampiyonların madalya ve kupa sevinci

Turnuva sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci tarafından dereceye giren takımlara madalya ve kupaları verildi. - ANTALYA