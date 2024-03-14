Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'ne devredilen katlı otoparkı inceledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'ne devredilen katlı otoparkı inceledi

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen katlı otoparkta incelemede bulundu. Proje, Antalya'nın en büyük otoparkı olup, 1797 araçlık kapasiteye sahiptir.

14.03.2024 14:26  Güncelleme: 14:35
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen katlı otoparkta incelemede bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan arasında imzalanan iş birliği protokolü sonrası yapımına başlanan Akdeniz Üniversitesi Katlı Otopark Projesi, betonarme imalatları tamamlanarak, Akdeniz Üniversitesi'ne teslim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 13 bin 244 metrekare alan üzerine zemin artı 3 kat olarak inşa edilen katlı otoparkta incelemelerde bulundu. Başkan Böcek'e, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre de eşlik etti.

ANTALYA'NIN EN BÜYÜK OTOPARKI

Projenin bir yıl önce tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi'ne devredildiğini söyleyen Başkan Böcek, "Güncel fiyatlarla 210 milyon liraya mal olan projemiz 1797 araçlık ve aynı zamanda afet toplanma merkezi olarak da kullanılabilecek Antalya'nın en büyük otoparkı. Şu an itibariyle Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreterimiz de yüklenici firmamız da burada inşallah en kısa sürede bu otopark hizmete sunulmuş olacak. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah üniversitemiz de en kısa sürede tamamlamış olacak" dedi.

KISA SÜREDE HİZMETE AÇILACAK

Taahhüt edilen zamandan önce teslim edilen projenin diğer mimari uygulamaları, mekanik ve elektrik grubu imalatları ve çevre düzenlemesi Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek. Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre de Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol çerçevesinde betonarme inşaatı sonrasında üniversiteye devredilen inşaatın ikmal ihalesinin Akdeniz Üniversitesi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. İmre, "Yatırım programında yer alan inşaatımızın ihale sonrasındaki çalışmaları kısa sürede tamamlanacak. Bütçeden gerçekleştirilen yatırım sorasında kısa süre içerisinde hem vatandaşın hem personelin hizmetine açılacak" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi\'ne devredilen katlı otoparkı inceledi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi'ne devredilen katlı otoparkı inceledi - Son Dakika

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