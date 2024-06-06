Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da Kanalizasyon Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da Kanalizasyon Çalışmalarını Sürdürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'da Oba Mahallesi'nde kanalizasyon hattı bağlantıları gerçekleştirerek alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında yeni çevre yolunun üzerinde kalan binalardan getirilen kanalizasyon hattı ana hatta bağlanıyor.

06.06.2024 11:11
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da kanalizasyon çalışmasını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Oba Mahallesi'nde kanalizasyon hattı bağlantıları gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Alanya'da daha önce kanalizasyon alt yapısı tamamlanan mahallelerde şimdi de bazı noktaları ana hatta bağlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Oba Mahallesi'nde yeni çevre yolunun üzerinde kalan binalardan getirilen kanalizasyon hattı yolun altındaki ana hatta bağlanıyor.

650 metrelik çalışma yapılacak

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Alanya Şube Müdürü Ümit Demirel, "Alanya Oba Mahallesi'nde yoğun inşaat çalışmaları var. Ayrıca iki okul inşaatı var. Proje çalışmalarını yaptık. Yaklaşık 650 metre kanalizasyon çalışması yapılacak. Bu çalışma tamamlandığında iki okul ve onlarca binanın kanalizasyon bağlantısı tamamlanmış olacak. Ayrıca yeni çevre yolunun kuzey-güney bağlantısını da bu çalışma kapsamında tamamlamış olacağız. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak vatandaşların sağlığı ve konforu için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'da Kanalizasyon Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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